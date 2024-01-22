Из-за снегопада в магазинах Казани возник дефицит некоторых продовольственных товаров

Недостаток продовольственных товаров возник в первую очередь в магазинах у дома, рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров в рамках оперативного штаба в городской мэрии.

Подвоз продуктов был затруднен из-за ограничений движения на федеральных и республиканских трассах.

— Дефицит был отмечен только в категории продуктов «фреш», таких как молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, с учетом того, что запасов по ним не формируется, — заявил он.

Вчера власти Казани провели работу с представителями крупных торговых сетей, спроектировали план завоза. Замруководителя исполкома заверил, что сегодня ситуация будет нормализована. В первую очередь продукты завезут в магазины с наибольшим дефицитом продовольственных товаров.



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Галия Гарифуллина