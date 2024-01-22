На трассе М-12 сохраняется ограничение движения

В Татарстане дорожные службы успешно завершили расчистку основных трасс, но движение все еще ограничено на трассе М-12 «Восток». Спасатели МЧС России оказывают помощь на дорогах, буксируя застрявшие большегрузы и обеспечивая безопасность водителей и пассажиров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Уже несколько десятков освобожденных автомобилей выехали в сторону Москвы по расчищенным дорогам. МЧС раздает водителям и пассажирам продукты питания и воду, чтобы они могли восстановить силы.

Движение на автодороге М-12 «Восток» полностью ограничено в Чувашии. МЧС России организовало мобильный пункт обогрева и питания, где водители и пассажиры могут получить горячий чай, зарядить аккумулятор и сотовый телефон. Спасатели и техника МЧС России дежурят на дорогах круглосуточно.

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Маргарита Головатенко