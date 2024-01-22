Пожар в терминале «Новатэк» полностью ликвидирован

Возгорание в терминале «Новатэк» полностью ликвидировано. Работы по тушению пожара завершены, сообщил в своем telegram-канале глава администрации Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский.



По данным на 16.00, акции компании «Новатэк» торгуются в пределах 1 449 рублей. Бумаги слабо отреагировали на последние события. За сегодня снижение составило 0,63%. То есть они подешевели всего на 9 рублей.

Ночью 21 января произошел пожар в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

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