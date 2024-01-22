Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

— Ваша страна — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений, — сказал Рустам Минниханов.

Эмир Катара, со своей стороны, выразил интерес к развитию сотрудничества с Татарстаном и другими регионами России. Он также подтвердил желание своей страны укреплять экономические связи с Россией и заверил, что направит на KazanForum делегацию от государства.

Помимо этого, Тамим бен Хамад Аль Тани с благодарностью принял приглашение принять участие команде из Катара в первых в мире масштабных соревнованиях в фиджитал-формате «Игры будущего», которые состоятся в Казани.



Отдельно раис Татарстана выделил расширение сотрудничества в рамках работы Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир».



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Илина Хакимова