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В магазины Татарстана организована бесперебойная доставка продуктов первой необходимости

11:56, 22.01.2024

Из-за временного ограничения движения грузового транспорта на федеральных трассах возникли перебои с доставкой продуктов до распределительных центров, об этом сообщили в Минсельхозпроде Республики Татарстан.

Вчера вечером были сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств и автобусов, что позволило предприятиям начать отгрузку товаров и их прямую доставку в магазины.

В настоящее время ситуация стабилизируется, и скоро на полках магазинов появятся все необходимые товары.

Общество Татарстан
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