В магазины Татарстана организована бесперебойная доставка продуктов первой необходимости

Из-за временного ограничения движения грузового транспорта на федеральных трассах возникли перебои с доставкой продуктов до распределительных центров, об этом сообщили в Минсельхозпроде Республики Татарстан.

Вчера вечером были сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств и автобусов, что позволило предприятиям начать отгрузку товаров и их прямую доставку в магазины.

В настоящее время ситуация стабилизируется, и скоро на полках магазинов появятся все необходимые товары.