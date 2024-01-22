Штаб Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку

Штаб кандидата в президенты России Владимира Путина доставил в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на выборах. Об этом пишет «РИА Новости». Информацию подтвердили в пресс-службе президента России.

Действующий глава государства стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представили в ЦИК. Туда привезли 95 коробок с подписными листами.

На сегодняшний день на пост главы государства претендуют 11 человек.

Напомним, выборы президента России будут длиться 3 дня. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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