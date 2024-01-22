По итогам 2023 года в Татарстане построено и отремонтировано более 4 тысяч объектов
По итогам 2023 года в Татарстане было построено и отремонтировано 4 143 объекта. Такие данные были представлены на итоговой коллегии Минстроя республики.
По данным ведомства, доля строительного комплекса в ВРП республики составила 7%.
— Были запущены новые федеральные меры поддержки строительной отрасли и коммунального хозяйства. Активно ведутся восстановительные работы на новых территориях, — говорится в презентации министерства.
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