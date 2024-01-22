В 2023 году в Татарстане оказали жилищно-коммунальных услуг почти на 60 млрд рублей

В Татарстане объем жилищно-коммунальных услуг, которые были оказаны в 2023 году, составил 59,5 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии Минстроя республики рассказал глава ведомства Марат Айзатуллин.

По словам министра, это значение оказалось на 114,5% больше, чем в 2022 году.

Напомним, с начала июля текущего года в Татарстане вырастут тарифы на коммунальные услуги.

— В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации с 1 июля 2024 года запланирован предельный индекс роста платы граждан по Республике Татарстан — 10,8% и предельно допустимое отклонение — 4,9%, — рассказывал в декабре 2023 года председатель Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев.

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Максим Кокунин