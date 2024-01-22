Марий Эл перенимает опыт Татарстана по созданию особых экономических зон

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой Марий Эл Юрием Зайцевым. В ходе встречи в Доме правительства Татарстана обсуждались вопросы развития межрегионального сотрудничества и взаимодействия между регионами, сообщает пресс-служба раиса региона.

По итогам встречи было принято решение подписать соглашение о сотрудничестве между двумя республиками. Предполагается, что документ будет подписан на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Юрий Зайцев отметил, что опыт Татарстана в создании особых экономических зон может быть полезен для Марий Эл. Для этого будет создана рабочая группа из специалистов обеих республик и ОЭЗ «Алабуга». Глава Марий Эл подчеркнул, что у региона есть условия и заинтересованные инвесторы для реализации этого проекта.

Рустам Минниханов, в свою очередь, поделился своим опытом создания особой экономической зоны в Татарстане и рассказал об успешной экономической ситуации в республике, которая стала точкой притяжения инвесторов.

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Маргариита Головатенко