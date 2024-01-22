В Татарстане похолодает до -28 градусов

В Татарстане температуры воздуха ночью и утром 23 января составят от -19 до -24 градусов, при прояснениях до -28 градусов, а днем — от -11 до -16 градусов. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр республики.

В среду, 24 января, ночью осадки маловероятны, днем из-за близости атмосферного фронта местами ожидается небольшой снег. Температуры воздуха ночью и утром составят -13..-18 градусов, при прояснениях до -22 градусов. Днем от -8 до -13 градусов.

В четверг, 25 января, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью и утром составит от -9 до -14 градусов мороза, а днем от -6 до -11 градусов.

26 и 27 января в регионе прогнозируется умеренно морозная погода.

26 января ночью ожидаются температуры от -11 до -16 градусов, а при прояснениях — до -20 градусов. Днем термометры покажут от -7 до -12 градусов.



27 января ночью температура составит от -9 до -14 градусов, а днем — от -4 до -9 градусов. В этот день в Татарстане пройдет небольшой и умеренный снег под влиянием атмосферного фронта.