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Происшествия

Число погибших после удара ВСУ в Донецке достигло 27 человек

21:41, 21.01.2024

Число погибших в результате удара ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик выросло до 27. Такие данные озвучил в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

— В результате артиллерийского огня со стороны ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка, — сказано в публикации.

Напомним, ВСУ обстреляли рынок в Донецке этим утром. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды. Изначально сообщалось о не менее 13 погибших.

Удар по Донецку станет одной из тем обсуждения на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН 22 января. Правительство ДНР объявило 22 января днем траура.

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Галия Гарифуллина
Происшествия
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