Во всех районах Ленобласти ввели режим повышенной готовности

Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности, сообщили в telegram-канале областного правительства.

Как уточняется, «подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях».

Вчера режим повышенной готовности ввели в Кингисеппском районе области. Напомним, в ночь на воскресенье на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Пожар, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия, сообщили в компании.

От пожара пострадали одна цистерна объемом 100 кубических метров и насос по перекачке сжиженного природного газа, сообщает ТАСС, ссылаясь на дежурную службу администрации Кингисеппского района.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова