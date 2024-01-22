В Казани планируют утвердить проекты планировки территорий «Яблоневые сады» и «Вертелевка»

Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани планируют утвердить проекты планировки двух микрорайонов — «Яблоневые сады» и «Вертелевка». Площадь обеих зон составит 635,35 га. В них могут жить свыше 50 тысяч человек. «Реальное время» выяснило, что ждет будущих новоселов.

«Яблоневые сады»

О планах построить на юго-востоке Казани микрорайон «Реальное время» писало еще несколько лет назад. В 2021 году проект комплексного освоения территории получил третье место в номинации «Лучший мастер-план» на Всероссийском архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

Предполагается, что застройка будет вестись между жилыми массивами Салмачи и Куюки. На сайте микрорайона сказано, что он будет рассчитан на 67 тысяч жителей. В указанной зоне хотели построить 18 детсадов на 5 680 мест и 8 школ, которые должны вместить 12 тыс. учеников. Также проектом «Яблоневые сады» предусматривалось размещение больницы на 60 койко-мест, помещений для фитнеса, спорткомплексов, бассейнов и катков.

— Главной целью проекта стало «умное» проектирование, опирающееся на потребности жителей. Здесь все в шаговой доступности: и религиозные учреждения и социальные объекты, спортивные комплексы, — говорится на сайте микрорайона.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Однако первоначальные планы претерпели некоторые изменения. Если в старой версии проекта площадь «Яблоневых садов» должна была составить 321 га, то в новом документе уже 379 га. Размеры микрорайона сопоставимы с жилыми массивами Горки и Азино.

Общая площадь проектируемого жилищного фонда в границах проектирования составляет 1 290 «квадратов». По расчетам властей, жить на этой территории смогут до 43 тысяч человек.

На многоквартирные дома в «Яблоневых садах» выделят 73,7 гектара (30 домов). Еще 13,96 га предназначены для среднеэтажной жилой застройки (5 домов). На земли ИЖС выделят 16,40 га (30 домов).

Будущих жильцов микрорайона не оставят и без социальной инфраструктуры. Так, на указанной территории возведут 12 дошкольных общеобразовательных и 5 общеобразовательных организаций, 3 спортивных центра, физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый и торгово-офисный центры, магазины, аптеки, библиотеки, кладбище и религиозный объект. Всего в микрорайоне появятся 38 улиц.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Проект будет реализован в 12 очередей. Первым делом строители займутся многоквартирными домами (86,8 тысячи кв.м), дошкольным учреждением на 260 мест, благоустройством территории и улично-дорожной сети. В рамках второй очереди микрорайон обзаведется школой на 1 501 место и еще одним детским садом. Точных сроков ввода в эксплуатацию объектов и инфраструктуры еще нет.



«Вертелевка»

Микрорайон «Вертелевка» расположился в Советском районе Казани. Территория граничит с Мамадышским трактом на юге. На севере примыкает к существующему КП «Султан Ай» и к проектируемой территории «Чебаксинское озеро», на западе — к лесному массиву «Константиновский лес» и к садовому некоммерческому товариществу «Овощник-3», на востоке к мусульманскому кладбищу и к трассе М-7.

Площадь проектируемой территории составляет 258,82 га, а общая площадь проектируемого жилищного фонда — 320,1 тыс. квадратных метров. Территория рассчитана на 10 тысяч человек.

Домов в «Вертелевке» построят значительно меньше — 6 многоэтажек, два 8-этажных здания и по одному пятиэтажному и четырехэтажному дому.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Проект предусматривает обустройство 19 улиц. В микрорайоне появятся пять общеобразовательных и дошкольных учреждений, столько же многофункциональных объектов общественно-делового назначения, а также магазины, аптеки и библиотеки.

«Вертелевку» будут благоустраивать в два этапа. В рамках первой очереди на территории построят дома на 149 тысяч «квадратов», детсад на 340 мест и школы на 750 мест. Также предусмотрено строительство улично-дорожной сети и локальных инженерных сетей и сооружений, необходимых для обслуживания размещаемых объектов.

К моменту ввода в эксплуатацию жилищного фонда в рамках каждой очереди должны быть оборудованы парковки. Они будут рассчитаны на 300—600 машин.

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Айрат Назипов