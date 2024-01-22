Ильсур Метшин об уборке снега: в одночасье устранить последствия стихии невозможно

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в одночасье привести всю территорию в порядок после бурана невозможно. Техника работала и продолжает работать круглосуточно, сообщил он на оперативном штабе по уборке снега.

По его словам, основное внимание было направлено на главные транспортные артерии.

— Раздражение людей, до которых техника не дошла в нашем огромном городе с большим количеством поселков понятно. Но давайте подумаем о тех, кто двое суток чистил улицы, а потом в пятницу буквально свалился снежный шторм, и люди, не отдыхая, продолжили бороться, чистить улицы от снега, — сказал мэр.



Сегодня пробиты основные магистрали, дороги первой, второй, третей категории. Работа будет продолжена, делается все возможное для скорейшего устранения последствий аномального снегопада, заверил Метшин.

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Галия Гарифуллина