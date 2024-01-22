Любители халявы на платных парковках Казани проиграли блокираторам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С момента, когда казанская мэрия решила бороться с любителями халявы на платных парковках с помощью блокираторов, прошло уже чуть больше двух лет. За это время город закупил свыше 500 устройств и начал активно ими пользоваться, что в разы уменьшило количество нарушений на муниципальных стоянках и увеличило количество поступлений денег в городской бюджет. Подробной статистикой с «Реальным времени» поделились в казанской мэрии.



Воровать и ломать стали в пять раз меньше

Впервые блокираторы начали устанавливать на платных стоянках 22 декабря 2021 года. Мера направлена на борьбу с теми, кто снимает номера на парковках. Так поступают те, кто не хочет платить почасовую оплату и пытается схитрить. Но с введением блокираторов такое поведение сошло на нет. Размещение автомобилей со снятыми государственными номерами на муниципальных парковках теперь носит единичный характер, подчеркнули в мэрии.

— Благодаря принятым мерам количество свободных мест на муниципальных парковках возросло в среднем на 30%, количество сессий увеличилось на 77%, сумма оплат на 44%, — рассказали нам.

Воровать и ломать блокираторы в Казани в 2023 году стали в пять раз меньше по сравнению с 2022 годом. При этом подобные случаи все еще фиксируются. Но полицейские находят и водителей, повредивших или укравших блокираторы, и сами устройства. В отношении автомобилистов ведутся процессуальные действия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Несмотря на успех в борьбе с любителями бесплатной парковки, в мэрии еще летом обратили внимание на проблемы с грузовиками. Блокираторы были предназначены только для легковушек, но водители многотонных машин чувствовали себя безнаказанными и могли парковать грузовики без номеров. Поэтому в мэрии запланировали бороться и с ними.

— Я неоднократно об этом говорил, у нас работа с легковыми автомобилями настроена, но в части грузовых фур здесь по городу проблема есть. Я дал поручение, чтобы нашли и для грузовых автомобилей серьезные блокираторы. Давайте начнем. Потому что сейчас зима впереди, предприятия благоустройства готовятся. Они фуры бросают, мы не можем дороги убирать, опять же это трафик машин, — говорил в середине прошлого лета руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

После этого призыва мэрия закупилась блокираторами для грузовиков. Однако за последние полгода ни один грузовик не парковался на стоянках без номеров. Сейчас блокираторы для грузовиков ждут своего часа — пока они так и не пригодились.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Сумма от оплаты муниципальных парковок и штрафов за 2023 год составила более 400 млн рублей. Деньги от оплаты парковок поступают в консолидированный городской бюджет. Средства используются в том числе и для благоустройства парков, общественных пространств, территорий детских садов, школ, ремонта дворов. А также для повышения безопасности дорожного движения, — сообщили нам в мэрии.

Как говорят сотрудники исполкома, эти деньги ушли на покупку более чем 2,5 тысячи дорожных знаков, 42 информационных электронных цифровых табло для общественного транспорта, 36 светофоров и установку 164 штук образных опор. Еще деньги ушли на оборудование проекционной разметки «Пешеходный переход» на 18 участках.

Сопротивление пало

Борьба между властями Казани и водителями, не желающими платить за стоянки, развернулась еще в 2015 году — именно тогда в городе появились платные стоянки.

Меру придумали для борьбы с заторами в центре города. Из-за брошенных машин столица Татарстана утопала в пробках. Однако аргумент казанских властей не воодушевил казанцев и многие годы автомобилисты заклеивали номера или делали их нечитаемыми.

Так продолжалось несколько лет, пока мэрия не начала устраивать массовую охоту на таких водителей. С 2018 года сотрудники ГИБДД и муниципальные служащие искали машины, чьи номера были прикрыты бумажками или картонками. В таком случае они убирали лишение элементы вручную, после чего каждый транспорт вычислял «Паркон». Это автомобиль, который оснащен камерами видеонаблюдения и системой распознавания номеров.

После рейдов заклеенных номеров стало намного меньше, но количество безномерных машин на стоянках увеличилось в разы. Тогда автомобилистов вычисляли по VIN-номеру, но и эта мера была неэффективной.

Последней мерой стала установка блокираторов. После этого казанцы перестали массово прятать номера.

Парковок станет больше

За последние годы платные парковки стали активнее выходить за пределы центра Казани. Постепенно они начали захватывать все новые уголки города, что несильно радует многих местных жителей, считающих это лишней мерой. Казанцы сомневаются, что платные стоянки в отдаленных от центра местах помогут с пробками.

По последним данным, в городе могут появиться свыше 9,5 тысячи платных мест. Такой вариант предложили в мэрии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Парковка может появиться в «Салават купере» на территории между улицами Мастеров и Тансык. Там хотят открыть 76 мест. Еще одну платную стоянку планируют оборудовать на пересечении улиц Н. Назарбаева и пр. Универсиады, вблизи дома №8 по ул. Н. Назарбаева. Она будет рассчитана на 77 машин.

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Айрат Назипов