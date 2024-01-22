Дворовые территории в Казани очищают от снега 2,3 тысячи дворников

Уборкой дворовых территорий от снега в Казани занимаются 2,3 тысячи дворников и до 162 единиц спецтехники. По плану «Буран» привлечено 78 единиц арендной техники, сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на оперштабе по уборке снега.

— Основные задачи, которые надо было решать в эти снежные дни, — это расчистка проходов и проездов по дворам и внутриквартальным дорогам, а также расчистка подъездов к контейнерным площадкам и очистка кровель от снеговых шапок, — сказал он.



С начала снежной бури на кровлях работало ежедневно до 185 человек, очищая крыши от снега.



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Галия Гарифуллина