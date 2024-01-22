Заместитель руководителя ГИСУ РТ предстанет перед судом за получение взятки

Прокурор Республики Татарстан утвердил обвинительное заключение по делу заместителя руководителя Государственного казенного учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГИСУ РТ). Он обвиняется в получении крупной взятки.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в виде имущества на сумму более 22 тысяч рублей от финансового директора одной из компаний. Это произошло 10 июля 2023 года в городе Буинске. Взятка была за подписание документов о приемке строительного объекта и общее покровительство компании.

Обвиняемый свою вину не признал. Он находится под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в Буинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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