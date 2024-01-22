В понедельник вечером Казань встала в 10-балльных пробках

В понедельник вечером Казань встала в 10-балльных пробках, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

В городе наблюдается большое количество аварий. По два ДТП — на улице Ленинградской, просп. Ямашева, Сибирском тракте. Пользователи отметили три происшествия на улице Бурхана Шахиди.

Еще по одной аварии — на улице Чистопольской, на Кремлевской дамбе, проспекте Ямашева, улицах Сахарова и Ломжинской, Ершова и К. Маркса, Габдуллы Тукая, Оренбургском тракте.

Обстановка на дорогах города очень тяжелая. Проезд затрудняют нерасчищенные после снегопада улицы и возникающие ДТП. Стоит весь центр города, проспект Победы, Мамадышский и Сибирский трактах, проспект Ямашева.

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Маргарита Головатенко