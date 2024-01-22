Глава Калмыкии: Татарстан служит примером для республики

В Доме правительства Татарстана состоялась встреча между раисом республики Рустамом Миннихановым и главой Калмыкии Бату Хасиковым, в ходе которой обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества и развития связей между регионами, сообщает пресс-слжуба раиса региона.



Бату Хасиков поделился впечатлениями о своей поездке в Татарстан, отметив, что взаимодействие между регионами осуществляется по множеству направлений. Одно из ключевых — создание благоприятного инвестиционного климата в Калмыкии. Глава региона подчеркнул, что благодаря примеру Татарстана, количество предпринимателей в Калмыкии увеличилось с 8 тысяч в 2019 году до более 16 тысяч на сегодняшний день.

Особое внимание было уделено развитию внутреннего туризма в Калмыкии. Глава региона рассказал о стремлении развивать инфраструктуру и улучшать качество туристических услуг, а еще о планах восстановить индустриальный статус региона. В этом направлении Татарстан служит примером для Калмыкии.

Бату Хасиков отметил успехи Казани в благоустройстве и архитектуре, которые стали вдохновением для развития общественных пространств и транспорта в его регионе.

Обе стороны выразили удовлетворение сотрудничеством и намерение укреплять его в будущем.

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Маргарита Головатенко