Пробки в Казани достигли 9 баллов

Утром понедельника, 22 января, пробки в Казани достигли 9 баллов. По городу наблюдается большое количество ДТП. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сильнее всего движение затруднено на подъездах к городу. Так, многокилометровые пробки растянулись на ул. Ново-Давликеевской, Фермерском и Горьковском шоссе, Оренбургском и Мамадышском трактах.

На последнем произошло несколько ДТП практически друг за другом, в правом и среднем рядах.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Больше, чем на 6 километров растянулась пробка по направлению из Высокой Горы в сторону Казани. На карте движение по этому участку трассы М-7 помечено бордовым цветом. Известно как минимум об одном ДТП.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Значительно затруднено движение в Кировском, Московском и Авиастроительном районах Казани. Пробки тянутся практически от въездов в город и до самой Казанки. Особенно тяжело ситуация обстоит рядом с поселком Новониколаевским.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Сложная дорожная ситуация наблюдается и на улицах Рихарда Зорге, Гвардейской, Даурской, Пугачевской, Николая Ершова, Аделя Кутуя и Космонавтов. Снова «стоит» проспект Победы. Затруднено движение и в центре города — на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Габдуллы Тукая и Саид-Галеева.

С 17 по 21 января в Казани выпало 44 мм осадков, что составило 95% от месячной нормы. Объем осадков, выпавших за весь первый месяц этого года, равен 68 мм при норме в 46 мм. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды.

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Илина Хакимова