Объем строительных работ в Татарстане по итогам 2023 года составил 700 млрд рублей

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин назвал гигантским объем строительных работ в Татарстане — 700 млрд рублей по итогам 2023 года. Он подчеркнул важность модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба раиса республики.



Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и исключения коррупции и злоупотреблений в процессе строительства. Он призвал к контролю за стоимостью оборудования, материалов и качеством работ.

Также раис региона подчеркнул важность правильного составления технических заданий для предотвращения завышений стоимости. Он призвал собрать точную информацию о строящихся детских садах, школах и объектах капитального ремонта. Проектному институту и отраслевым министерствам следует обратить на это внимание.

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Маргарита Головатенко