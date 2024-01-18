Итоги дня: Камила Валиева снялась с чемпионата России, уголовное дело о воде в Чистополе, Татарстан ждёт шторм
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 18 января:
- В 2023 году татарстанцам было возвращено более 127 млн рублей за оказание некачественной услуги или продажи некачественного товара. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина на коллегии ведомства. Более того, при помощи специалистов Роспотреба в прошлом году с прилавков было снято в два раза больше, чем годом ранее небезопасной пищевой продукции — более 47 тонн. Детали — в материале «Реального времени».
- Также Марина Патяшина сообщила, что в 2023 году число жителей Татарстана, у которых были зарегистрированы инфекционные заболевания, снизилось на 20%. При этом количество заболевших без учета ОРВИ, гриппа и COVID-19, увеличилось на 11%.
- Гидрометцентр Татарстана вновь объявил штормовое предупреждение. Так, 19 января с 01.00 до 21.00 на территории республики и в ее столице ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. При этом прогнозируется сильный южный ветер от 15 до 20 м/с, местами с порывами до 25 м/с. В Казань снегопад может принести до 47 миллиметров осадков — 104% от месячной нормы всего за три дня.
- В июле 2024 года начнется строительство казанской городской канатной дороги протяженностью 2,8 км, сообщил главный архитектор проекта «Аэромост» Михаил Гордеев. Она свяжет парк Горького в Вахитовском районе Казани и футбольный стадион «Ак Барс Арена».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что по итогам 2023 года республика заняла второе место в общем рейтинге научно-технологического развития регионов страны. По его словам, такого показателя регион достиг за счет активности татарстанских вузов.
- Также Минниханов встретился с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Рустамом Степаненко. В Доме правительства республики они затронули тему строительства следственного изолятора на тысячу мест в Казани.
- Казанские власти внесли изменения в проект планировки территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода». Согласно корректировкам, в Кировском районе города должен будет появиться новый жилой комплекс на 1 334 человека с общей площадью квартир в 40 тысяч «квадратов».
- В Казанском федеральном университете назначили проректора по правовой работе и имущественным отношениям. Новую руководящую должность, которую ввели 1 января 2024 года, заняла Фарида Хамидуллина.
- В возрасте 85 лет скончался экс-министр местной промышленности ТАССР Юрий Демидов. Церемония прощания с ним состоится 19 января в 7-й горбольнице в 9.00 и в селе Среднее Девятово в Лаишевском районе Татарстана в 11.30.
- Следственные органы задержали бывшего директора филиала КФУ в Набережных Анатолия Макарова. Ему вменяют ч.5 статьи 290 УК России — получение взятки. В его доме были проведены обыски, после чего его доставили в автоград для дальнейших следственных действий.
- Глава Агентства инвестиционного развития Татарстан Талия Минуллина сообщила, что в прошлом году было одобрено 63 проекта общей стоимостью около 370 млрд рублей. Самым крупным из них является проект строительства логистического комплекса Дэн Сяопина стоимостью 78 млрд рублей.
- Экономист, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич заявила, что проблема рабочей силы не решится до конца 2030 года. По ее словам, человеческие ресурсы «затухают» в сельской местности страны.
- Казанский дом, в котором в 1845—1846 годах жил писатель Лев Толстой, планируют отреставрировать. Проектными решениями предусмотрен ремонт кровли, слуховых окон и дымоходных труб. Сейчас в здании расположен Институт развития образования Татарстана.
- Уроженка Казани, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева не сможет принять участие в чемпионате России по прыжкам по состоянию здоровья. В фан-группе уточнили, что зрители смогут увидеть Камилу Валиеву на турнире в спецпроекте Первого канала.
- Правительство России продлило бесплатный проезд для электрокаров по платным федеральным трассам еще на один год — до конца 2024-го. Под ее действие попадают участки таких автодорог, как М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД.
- Госдума приняла закон о начислении работодателями процентов работникам в случае задержки зарплат или других выплат. Теперь работодатель будет обязан выплатить работнику проценты за каждый день задержки выплат, начиная со следующего дня после установленного срока и до фактического расчета включительно.
- Также депутаты приняли законопроект, который предоставит регионам право устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легкового такси.
- Православный священник Александр Ермолин считает, что купание в проруби в Крещение Господня для неподготовленного человека можно сравнить с попыткой поднять на первом занятии в спортзале штангу весом 500 кг, чтобы испытать силу веры. По его словам, человеку не нужно совершать обязательное самопожертвование, окунаясь в прорубь.
- ПАО «Магнит» сообщило о завершении всех расчетов по обратному выкупу акций у нерезидентов, о котором объявило 10 октября предыдущего года. Ретейлер приобрел 7 899 569 акций у иностранных инвесторов, что составляет 7,8% всех акций компании в свободном обращении.
- В декабре индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 2,1%, до 3 099 пунктов. Долларовый индекс РТС на фоне небольшого ослабления рубля уменьшился за месяц на 2,8%. Среднедневной объем торгов в прошлом месяце составил 88 млрд рублей, увеличившись по сравнению с ноябрем на 0,5 млрд.
- После очередной аварии на сетях водоснабжения в Чистополе, из-за которой жители остались без воды, возбудили уголовное дело. В настоящее время Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.
- За 2023 год услугами казанского метро воспользовались 35 540 823 пассажира. Таким образом, пассажиропоток увеличился больше чем на 16%. В 2022-м году метро перевезло 30,5 млн человек.
- Пользователи Telegram сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера.
Чаще всего отзывы о проблемах оставляли пользователи из Москвы, Уфы, Казани, Ижевска и Санкт-Петербурга.
Ключевые события 694-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами информацию о возможном проведении в ближайшие дни прямых переговоров между Россией и Украиной по теме мирного урегулирования конфликта.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны. Украинские войска потеряли до 155-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика».
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили три атаки формирований 63-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ямполовка и Григоровка. Потери украинских войск составили более 220-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley», четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.
- На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Веселое. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. В результате уничтожено свыше 260-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
- На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. Украинские войска потеряли более 130-ти военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Жеребянки. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, три автомобиля, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения украинские войска потеряли до 65-ти военнослужащих, три танка и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, три гаубицы: «Гиацинт-Б», «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 870 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14676 танков и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 779 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 593 единицы автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураЭкономика Татарстан
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