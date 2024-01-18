Скончался бывший министр местной промышленности ТАССР Юрий Демидов

В возрасте 85 лет скончался экс-министр местной промышленности ТАССР Юрий Демидов. Об этом стало известно «Реальному времени».

Церемония прощания с ним состоится 19 января в 7-й горбольнице в 9.00 и в селе Среднее Девятово в Лаишевском районе Татарстана в 11.30.

Юрий Демидов родился в 1938 году. С 1976 по 1985 год являлся первым секретарем Райкома КПСС ТАССР Верхнеуслонского района. Затем он возглавил Министерство местной промышленности ТАССР.

Коллеги называли его «удивительным, порядочным, скромным, обладающим огромной работоспособностью» человеком.

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Айрат Назипов