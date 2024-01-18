Правительство России продлило на год льготный проезд для электромобилей по платным дорогам

Правительство России приняло решение продлить льготный проезд для электрокаров по платным федеральным трассам еще на один год — до конца 2024-го. Льгота предоставляется в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

— Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января, — рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Под действие льготы попадают платные участки таких автодорог, как М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД. Также они распространяются на северный обход Одинцова и участок трассы М-11 с 15 по 58 км.

Как напомнил Белоусов, эта мера позволила простимулировать россиян чаще покупать электромобили: средний прирост их количества в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, в остальных регионах — 40%.

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