В КФУ назначили нового проректора

В Казанском федеральном университете (КФУ) назначили проректора по правовой работе и имущественным отношениям. Новую руководящую должность, которую ввели 1 января 2024 года, заняла Фарида Хамидуллина, сообщает пресс-служба вуза.

Фарида Хамидуллина является выпускницей Казанского университета, где она получила высшее юридические образование. Новый проректор начала свою педагогическую карьеру с должности ассистента на кафедре истории, политологии и права в Казанском финансово-экономическом институте. За время работы она выросла до профессора кафедры гражданского права на юридическом факультете КФУ.

В 2005 году она защитила кандидатскую диссертацию, посвященную гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательской деятельности. В 2019 году Хамидуллина стала доктором юридических наук. В 2023 году ей присвоили ученое звание профессора.

Новый проректор КФУ создала более 80 печатных работ, в том числе авторские и коллективные монографии, учебники и комментарии к кодифицированным актам.

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