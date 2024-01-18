Госдума приняла закон о начислении процентов за задержку зарплат

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о начислении работодателями процентов работникам в случае задержки зарплат или других выплат.

Документ, который был внесен на рассмотрение правительства еще в октябре, дополняет Трудовой кодекс России новыми нормами. Они разработаны во исполнение решения Конституционного суда, который признал часть первую статьи 236 ТК РФ о материальной ответственности работодателя за задержку выплат не соответствующей основному закону.

Согласно новым правилам, работодатель будет обязан выплатить работнику проценты за каждый день задержки выплат, начиная со следующего дня после установленного срока и до фактического расчета включительно. Это обеспечит более эффективную защиту прав работников в случаях, когда выплаты не были начислены вовремя.

Существующая практика показывает, что суды зачастую обязывают работодателей выплачивать проценты только с фактически начисленных работнику сумм, не применяя статью 236 ТК РФ к невыплаченным суммам. Новый закон призван исправить эту ситуацию и обеспечить более справедливое распределение ответственности между сторонами трудовых отношений.

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