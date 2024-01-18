Пассажиропоток в казанском метро за год вырос на 16%

За 2023 год услугами казанского метро воспользовались 35 540 823 пассажира. Информацию предоставили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Таким образом, пассажиропоток увеличился больше чем на 16%. В 2022-м году казанское метро перевезло 30,5 млн человек.

По данным предприятия, ежедневно казанским метро пользуется свыше 130 тысяч человек.

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