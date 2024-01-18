«Магнит» завершил сделку по покупке акций у иностранных инвесторов

ПАО «Магнит» сообщило о завершении всех расчетов по обратному выкупу акций у нерезидентов, о котором объявило 10 октября предыдущего года. Ретейлер приобрел 7 899 569 акций у иностранных инвесторов, что составляет 7,8% всех акций компании в свободном обращении.

В общей сложности по итогам двух тендерных предложений покупатель купил у акционеров 30 245 828,8 млн акций. На это выделили 67 млрд рублей, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций

Всего в сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран.

Выручка компании за 9 месяцев 2023 года составила 1,8 млрд рублей, EBITDA — 124 млрд рублей.

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Айрат Назипов