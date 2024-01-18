Рустам Минниханов: Татарстан поднялся в рейтинге научно-технологического развития регионов благодаря вузам

По итогам 2023 года Татарстан занял второе место в общем рейтинге научно-технологического развития регионов страны. Как рассказал раис республики Рустам Минниханов, такого показателя регион достиг за счет активности татарстанских вузов.

По его словам, 442 проекта обучающихся из республики стали победителями конкурса «Студенческий стартап». По этому уровню регион обогнал другие российские субъекты.

— Мы часто говорим о том, что в республике успешно функционируют все объекты образовательной и исследовательской инфраструктуры, предусмотренные Национальным проектом «Наука и университеты». В прошлом году их перечень пополнился еще двумя передовыми инженерными школами. При финансовой поддержке федерального бюджета и индустриальных партнеров они создаются в Альметьевском государственном нефтяном институте и Казанском национальном исследовательском техническом университете, — сказал татарстанский лидер на заседании международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

На заседании обсудили отчеты о реализации программы создания и развития центра в 2023 году и согласовали корректировки данного документа на плановый период. Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ленар Сафин предложил внести изменения в состав международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня. Они были утверждены.

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