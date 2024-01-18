Православный священник: купание в проруби можно сравнить с попыткой поднять штангу весом 500 кг

Православный священник Александр Ермолин считает, что купание в проруби в Крещение Господне для неподготовленного человека можно сравнить с попыткой поднять на первом занятии в спортзале штангу весом 500 кг, чтобы испытать силу веры. Своим мнением он поделился в эфире «Реального времени Live».

— Может быть и так, вопрос лишь в том, что человек хочет от этого купания. Это личное. 500 кг ему точно не нужно будет, ему и не надо, он и не сможет (поднять, — прим. ред.), переломается весь. Более того, у него будет неправильная ассоциация, что православие — это поднимание 500 кг, — сообщил он.

Священник согласился с мнением, что православному человеку не нужно совершать обязательное самопожертвование, окунаясь в прорубь. Он считает, что, как и в спорте, человеку нужно подходить к этому занятию системно, что гораздо сложнее.

Собеседник «Реального времени» провел аналогию прихода человека к вере со спортом. На своем примере он объяснил, что ходил в спортзал, но в конечном счете перестал.

— Человек говорит, что религия — это хорошо, он ходит, с батюшкой пообщался. Ну батюшка классный, не покусал, не побил. А потом начинается период, когда он не может и хочет, не втянулся в эту тему... Я надеюсь, что человек в религиозном смысле, который воспринимал это позитивно и с интересом, но у него не получилось, у него позитивное стремление (останется, — прим. ред.), — сказал он.

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Айрат Назипов