В Казани отреставрируют здание Института развития образования Татарстана — в нем жил Лев Толстой

В казанском доме, в котором в 1845—1846 годах жил писатель Лев Толстой, планируют отреставрировать. Информация размещена на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

— В связи с ограниченно работоспособным состоянием кровли проектными решениями предусмотрен ремонт кровли с заменой покрытия из листового железа, ремонт слуховых окон и дымоходных труб, замена водосточной системы. Также предусматривается ремонт фасадов с инъецированием трещин на локальных участках кирпичных стен, замена оконных заполнений, — гласит акт государственной историко-культурной экспертизы.

Сейчас в здании расположен Институт развития образования Татарстана. Функциональное назначение объекта не поменяется. Само здание трехэтажное. Объект находится по улице Большой Красной, 68.

Здание принадлежало домовладельцу Платону Киселёвскому. Лев Толстой переехал сюда с Япеева c братьями Дмитрием и Сергеем, жили они в комнатах на антресолях. Лев Николаевич уехал весной, после экзаменов, чтобы поселиться в доме Петонди (ул. Дзержинского, 11/2). После этого через 13 лет антресоли стали третьим этажом, общий метраж здания увеличился, появились новые лестницы. Табличку о знаменитом жильце установили в 1940-м.



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Айрат Назипов