Сергей Лавров опроверг проведение прямых переговоров между Россией и Украиной в Женеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами информацию о возможном проведении в ближайшие дни прямых переговоров между Россией и Украиной по теме мирного урегулирования конфликта.

— Слухи они есть слухи. Как их комментировать? — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в любом случае «не Украина будет решать».

— Команду совершенно точно дает Вашингтон, — констатировал Лавров, добавив, что Белый дом на данный момент не заинтересован даже в продолжительном перемирии, не говоря уже о полном прекращении огня.

Галия Шакирова