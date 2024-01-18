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Сергей Лавров опроверг проведение прямых переговоров между Россией и Украиной в Женеве

12:30, 18.01.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами информацию о возможном проведении в ближайшие дни прямых переговоров между Россией и Украиной по теме мирного урегулирования конфликта.

— Слухи они есть слухи. Как их комментировать? — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в любом случае «не Украина будет решать».

— Команду совершенно точно дает Вашингтон, — констатировал Лавров, добавив, что Белый дом на данный момент не заинтересован даже в продолжительном перемирии, не говоря уже о полном прекращении огня.

Галия Шакирова
ОбществоВласть
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