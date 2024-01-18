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Пользователи из Казани сообщили о сбоях в Telegram

18:48, 18.01.2024

Пользователи вечером в четверг, 18 января, стали сообщать о сбоях в работе мессенджера Telegram, следует из данных Downradar.

Чаще всего отзывы о сбоях оставляли пользователи из Москвы, Уфы, Казани, Ижевска и Санкт-Петербурга.

Более половины (55%) сообщили об общем сбое, 15% — о непрогружающихся чатах, у 12% возникли проблемы с приложением.

Вечером 17 января отмечались сбои в работе мессенджера WhatsApp. Большинство пользователей (90%) оставляли отзыв о том, что мессенджер не работает. По 6% отметили трудности с получением и отправкой сообщений, а еще проблемы с приложением.

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Марагрита Головатенко
ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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