В Татарстане одобрили 63 инвестпроекта на 370 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в прошлом году было одобрено 63 инвестиционных проекта общей стоимостью около 370 млрд рублей, сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на отчетной коллегии ведомства.

Самым крупным из них является проект строительства логистического комплекса Дэн Сяопина стоимостью 78 млрд рублей. В целом накопленные инвестиции в основной капитал достигли 1 трлн рублей. Но есть и парадоксы на будущее, отметила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Те инвесторы, у которых нет денег, делают вид, что есть. А те, у кого есть деньги, делают вид, что их нет, — заявила она в самом начале отчета.

В декабре Талия Минуллина говорила, что республика старается наладить контакт с каждым инвестором. По ее словам, это главное преимущество Татарстана среди других регионов России.

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Луиза Игнатьева