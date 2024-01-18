Госдума в первом чтении одобрила закон о локализации машин такси

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который предоставит регионам право устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легкового такси. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

— Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест. Надо помогать своим, российским производителям и сделать все, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности, — приводит его слова сайт Госдумы.

Госдума уже начала процесс замены своего автопарка на отечественные модели. С начала года в гараже депутатов появились 33 новых автомобиля Lada Vesta, а в будущем планируется обеспечить депутатов марками «Москвич», Lada и Aurus.

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