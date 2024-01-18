Наталья Зубаревич: проблема рабочей силы не решится до конца 2030 года

Экономист, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич заявила, что проблема рабочей силы не решится до конца 2030 года.

По ее словам, человеческие ресурсы «затухают» в сельской местности страны. Для преодоления дефицита она предложила искать силы в Узбекистане.

— Учите узбекский, вам легко, — заключила она на заседании коллегии АИР Татарстана.

В конце ноября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране к 2030 году потребуется дополнительно 2 млн работников. Нехватка кадров может наблюдаться в сфере обрабатывающего производства, а также в транспортной отрасли и логистике.

В сентябре вице-премьер страны Марат Хуснуллин говорил, что России не хватает 50 тысяч строителей. Дефицит кадров к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Луиза Игнатьева