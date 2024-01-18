Розничные инвесторы в декабре снизили покупки российских акций до 0,5 млрд рублей

В декабре индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 2,1%, до 3099 пунктов. Долларовый индекс РТС на фоне небольшого ослабления рубля уменьшился за месяц на 2,8%. Это следует из «Обзора рисков финансовых рынков» за декабрь 2023 года, подготовленный Банком России.

Среднедневной объем торгов в декабре составил 88,0 млрд рублей, увеличившись по сравнению с ноябрем на 0,5 млрд рублей.

Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Однако их средняя доля в торгах в декабре снизилась на 4% относительно предыдущего месяца и составила 73%.

Нетто-покупки акций физическими лицами составили в декабре всего 0,5 млрд рублей. В обзоре отмечается, что среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев — 15,7 млрд рублей.

Крупнейшими продавцами акций, как и в ноябре, оставались инвесторы-нерезиденты из дружественных стран. За месяц они продали отечественных акций на 22,2 млрд рублей. Наибольшие покупки на российском рынке акций совершили некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств и в рамках доверительного управления (на 14,4 и 7,6 млрд рублей соответственно), а также нефинансовые компании (на 9,8 млрд рублей) Системно значимые банки (СЗКО) уменьшили свои вложения на 14 млрд рублей.



Как уточняется, наибольшее снижение среди отраслевых индексов показали акции телекоммуникационной и электроэнергетической отраслей (на 9,3% и 4,1% соответственно).

А вот рост наблюдался в индексах транспортной отрасли и металлургии (на 5,7 и 0,9% соответственно), а также строительной отрасли (на 0,8%).

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Илина Хакимова