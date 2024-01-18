В проект планировки Адмиралтейской слободы в Казани включили ЖК, стоянки и гостиницу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», казанские власти в очередной раз внесли изменения в проект планировки территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода». Согласно корректировкам, в Кировском районе города должен будет появиться новый жилой комплекс на 1 334 человека с общей площадью квартир в 40 тысяч «квадратов». Его строительство также потребует появление дополнительных инфраструктурных объектов, таких как парковки, котельные и др.

Новый ЖК, детсад и несколько парковок

Жилой комплекс будет расположен на улице Жуковка. Несмотря на то, что дома будут многоквартирными, назвать их высотными не получится — согласно параметрам, у них будет от 2-х до 5-ти этажей. Помимо ЖК на участке площадью почти в 0,6 га построят гостиницу на 135 мест. Вместе с ними будет возведен и детский сад на 68 мест.

Кроме того, изменения в проект предусматривают строительство подземных автостоянок на 580 машино-мест, а также размещение еще 20 на плоскости самих земельных участков и 26 в границах улично-дорожной сети. Для развития той же сети будут изъяты сразу 27 земельных участков, которые в будущем станут автодорогами и внутриквартальными проездами.

Также для нового ЖК построят блочно-модульную котельную и несколько трансформаторных подстанций.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Проект планировки готовится с 2017 года

Проект планировки территории площадью 349,2 га обсуждался еще в 2017 году. Нынешние изменения стали уже четвертыми.

Территория ограничена с севера старым руслом Казанки, с востока — рекой Казанкой, с южной стороны — Волгой, улицами Большой и Боевой, с запада — улицами Восточной и Проезжей.

Всего на этой площади планируется строительство 220 тысяч 792 кв. метров жилья для 7,3 тысячи человек. Дома появятся по улицам Адмиралтейской, Клары Цеткин (после освобождения территории ОАО «Сантехприбор»), Поселковой, Мало-Московской и Большой.

realnoevremya.ru (архив)

Согласно первоначальному постановлению казанского исполкома от июня 2017 года, в районе должна была появиться единая пешеходная зона вдоль рек Казанка и Волги, парки, скверы, жилые зоны, музейный комплекс «Адмиралтейская верфь», интерактивный музей воды XXI века, концертный зал и конгресс-центр.

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Максим Кокунин, Айрат Назипов