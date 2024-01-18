В Казани за выходные может выпасть 104% месячной нормы снега

С 19 по 21 января в Казани ожидается сильный снегопад, который может принести до 47 миллиметров осадков — 104% от месячной нормы всего за три дня. Такой объем снега может образовать слой до 70 сантиметров после растапливания, сообщили в мэрии города.



Дорожные службы города активно готовятся к предстоящему снегопаду. Они провели работу по подготовке техники и персонала для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Также были наняты дополнительные специализированные машины и рабочие для уборки улиц. Маршруты уборки были скорректированы, а места для складирования и утилизации снега подготовлены.

По метеорологическим стандартам, один миллиметр осадков приравнивается к одному литру воды на квадратный метр.

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Маргарита Головатенко