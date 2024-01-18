В Татарстане задержали бывшего директора челнинского филиала КФУ

Следственные органы задержали бывшего директора филиала Казанского федерального университета (КФУ) в Набережных Анатолия Макарова. Как пишет Chenly-biz.ru, ему вменяют ч.5 статьи 290 УК России («Получение взятки»).

В доме Макарова были проведены обыски, после чего его доставили в Набережные Челны для дальнейших следственных действий. В разработке дела также участвовала служба безопасности КФУ.

Речь идет о событиях, произошедших летом прошлого года. В деле фигурируют шестеро граждан Туркменистана — это студенты вуза. Всех их допросили в рамках уголовного дела.

Анатолий Макаров покинул университет в прошлом году. По данным издания, обыски прошли также в филиале КФУ.

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