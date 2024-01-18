В Татарстане возбудили дело по проблеме водоснабжения в Чистополе

После очередной аварии на сетях водоснабжения в Чистополе, из-за которой жители остались без воды, возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.



Дело возбудили по ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Жители Чистополя продолжают сталкиваться с проблемами отключения воды в городе. Ситуация с аварийными случаями на сетях обострилась в первые дни нового года. Как говорят местные жители, после организации подвоза воды в жилые дома вопрос решается медленно, воды в некоторых районах нет. Вчера, 17 января, случилась новая авария, на этот раз на улицах Мира и Энгельса. Аварийную ситуацию взял на личный контроль раис республики Рустам Минниханов, а дело дошло до доследственной проверки. Подробности — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко