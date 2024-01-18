Раис Татарстана обсудил ход строительства нового СИЗО с заместителем директора ФСИН

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Рустамом Степаненко. В Доме правительства республики они затронули тему строительства следственного изолятора на тысячу мест в Казани.

— Все это очень впечатляет. По ряду объектов мы перешли к пусконаладочным работам. Огромное спасибо лично вам и всей вашей команде, — поделился впечатлениями Степаненко.

Еще они обсудили вопросы взаимодействия в сфере уголовно-исполнительной системы Татарстана и социальной адаптации граждан после освобождения.

Новый следственный изолятор (СИЗО) появится на улице Гудованцева в Казани. На него потратят свыше 6 миллиардов рублей. В стоимость входит само строительство (5,8 миллиарда), проект (137,2 миллиона) и услуги по исполнению функций технического заказчика и по строительному контролю на объекте (55,2 миллиона рублей). СИЗО появится в Авиастроительном районе Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов