Фигуристка Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам

Уроженка Казани, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева не сможет принять участие в чемпионате России по прыжкам по состоянию здоровья. Об этом сообщает фан‑группа спортсменки.

— Мы понимаем, что это вынужденная мера, ведь Камила всегда стремится выступать и показывать свое мастерство на льду, радовать своих болельщиков. Мы ждем Камилу на льду и уже очень скоро мы увидим ее, — сказано в сообщении группы в соцсетях.

В фан-группе уточнили, что зрители смогут увидеть Камилу Валиеву на турнире в спецпроекте Первого канала.

Соревнования пройдут с 19 по 21 января 2024 года на «ЦСКА-Арене» в Москве. Камила Валиева является действующим победителем соревнований.

В декабре Камила Валиева заняла третье место в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой. До этого спортсменка лидировала по итогам короткой программы.



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Айрат Назипов