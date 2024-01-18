В 2023 году татарстанцам вернули 127 млн рублей за оказание некачественных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году татарстанцам было возвращено более 127 млн рублей за оказание некачественной услуги или продажи некачественного товара. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

По ее словам, количество участий Роспотребнадзора в судебных заседаниях в прошлом году выросло на 15%. Так, в течение всего 2023 года ведомство приняло участие в судебных заседаниях более 1,5 тысячи раз.

— В случае если обращения становятся не единичными, и мы видим групповые жалобы в отношении конкретного ИП или ООО, то мы принимаем меры по подаче иска неопределенного круга лиц или коллективный иск. Он позволяет жителям по «легкому сценарию» доказывать свой имущественный ущерб, — добавила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, только за январь — июнь 2023 года в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило 3 747 обращений по вопросам защиты прав потребителей, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве заверили, что обращения рассмотрены в установленные сроки.

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Максим Кокунин, Василя Ширшова