Марина Патяшина: «В 2023 году в Татарстане были инфекции, которые вызвали резонанс»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году число жителей Татарстана, у которых были зарегистрированы инфекционные заболевания, снизилось на 20%. При этом количество заболевших без учета ОРВИ, гриппа и COVID-19, увеличилось на 11%. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

— В 2023 году в Татарстане были инфекции, которые вызывали резонанс. Первая из них — это коревая инфекция. Ею болеют непривитые лица и каждый второй из них — это мигрант. Даже наши граждане, которые заболели корью, в 70% случаев их привезли инфекцию из-за рубежа, либо пребывая в других субъектах России. Однако 95% заболевших не были привиты, — рассказала она.

Второй такой инфекцией, по словам Патяшиной, стал коклюш. Она уточнила, что в пошлом году коклюшем болел каждый второй ребенок в возрасте от 7 до 14 лет. «Поскольку в рамках национального календаря нет ревакцинации детей в этом возрасте, мы ввели ее на уровне республики», — сказала она.

Как отметила глава управления Роспотребнадзора, в 2023 году на территории Татарстана было ревакцинировано 30 тысяч детей. Работа по этому направлению продолжится и в 2024 году, добавила она.

— Третья инфекция — это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Как мы ее еще называем, «мышиная болезнь». С 2022 года мы наблюдаем цикличный подъем. В прошлом году заболеваемость увеличилась на 16%, — заключила Патяшина.

Что касается числа граждан, заболевших гриппом, то в 2023 году оно увеличилось в 4,5 раза. Это, по словам главы Роспотребнадзора, также повлияло на общую структуру заболеваемости. Говоря о групповой заболеваемости, она отметила, что в прошлом году на территории республики было зарегистрировано 14 групповых случаев заболевания, пострадавших от них было 128 человек. «Это в 2,5 раза меньше, чем в 2022 году. Интересно, что 60% заболеваний в очагах — это школы, детские сады и предприятия общественного питания. Это связано с тем, что к работе были допущены больные сотрудники, которые, работая в таком состоянии, не соблюдали требования санитарных правил и правил личной гигиены», — добавила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале этого года Роспотребнадзор и НИИ гриппа им. Смородинцева сообщили о том, что в России одновременно начали распространяться грипп, COVID-19 и ОРВИ. По данным специалистов, такая ситуация говорит о начале тридемии, которая пойдет на спад не раньше февраля — марта.



Напомним, за первую неделю 2024 года в столице Татарстана зарегистрировано 11 005 случаев ОРВИ и 544 случая гриппа. Среди них 6 775 случаев заболевания выявлено у взрослого населения. В настоящее время эпидпорог превышен на 57%. Для сравнения, с 18 по 24 декабря это значение составляло 131%.

Согласно последним данным, с 8 по 14 января в Татарстане коронавирус обнаружили у 961 человека. Всего с начала пандемии в республике выявили 219 869 случаев заражения COVID-19. Госпитализированы за неделю 111 заболевших, выздоровели 1 125 человек. С начала пандемии вылечились 216 790 татарстанцев. Летальных случаев не зафиксировано.



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Василя Ширшова, Максим Кокунин