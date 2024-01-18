В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана вновь объявил штормовое предупреждение из-за предстоящей метели с сильным ветром.

Согласно прогнозу синоптиков, 19 января с 01.00 до 21.00 на территории республики и в ее столице ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. При этом прогнозируется сильный южный ветер от 15 до 20 м/с, местами с порывами до 25 м/с.

Вместе с этим ожидается мокрый снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.

Ночью температура воздуха опустится до -15—20 градусов, днем — от -1 до -6 градусов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, ранее Гидрометцентр сообщал о том, что с 19 по 21 января на территории Татарстана выпадет 25—35 мм осадков. Они дополнительно составят еще 60—70% от месячной нормы. На протяжении трех суток республика будет находиться под влиянием активных циклонов с обильными осадками.

На этой неделе в Татарстан уже приходил мощный снегопад. Непогода значительно усложнила дорожную обстановку по всему региону. Из-за метели и обилия осадков в некоторых районах республики были перекрыты федеральные трассы. Непростая ситуация была и в казанском аэропорту — самолеты либо не могли вылететь из столицы республики, либо, наоборот, прилететь. Как регион справлялся со стихией — в обзоре «Реального времени».



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Максим Кокунин