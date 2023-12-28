Итоги дня: сдан последний долгострой Татарстана, льготная ипотека останется частично, «Мәхәббәт» — слово года
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 28 декабря:
- Льготную ипотеку в России продлят только в регионах, где на нее наблюдается невысокий спрос, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. По его словам, программа «свою функцию выполнила». Семейную ипотеку намерены продлить во всех российских регионах. Подходы к программам пересмотрят летом 2024 года.
- Марат Хуснуллин похвалил Татарстан за «прекрасную работу» по вводу жилья. Республика в 2023 году, по его словам, перешагивает планку в 3,4 млн «квадратов».
- В Татарстане сдали в эксплуатацию последний долгострой — паркинг в казанском ЖК «МЧС». Он рассчитан на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Объект должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году.
- На выдвижение кандидатами в президенты России претендуют 33 человека. Участвовать в выборах намерены девять граждан от партий и 24 самовыдвиженца, среди которых действующий глава государства Владимир Путин.
- Президент России Владимир Путин отметил работу КАМАЗа на рабочей встречи с гендиректором ГК «Ростех» Сергеем Чемезовым. По словам российского лидера, КАМАЗ — «обогнал всех».
- В Казани за сутки произошло две коммунальные аварии. В Кировском районе без отопления осталось семь домов. В Советском районе города из-за аварии на сетях тепла лишились шесть многоквартирных домов и один детсад.
- Казани нужны миллиарды рублей, чтобы обезопасить горожан от происшествий, связанных с газом. Из почти 5,8 тысячи многоквартирных домов почти 2,2 тысячи имеют газовое оборудование. Средств на его замену или подключение к другим источникам энергии у города нет.
- За январь — октябрь 2023 года в Татарстане среднемесячная зарплата составила 59 525 рублей. С этим показателем республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе.
- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом. Рост госдолга республики ожидается на 23,2%, долговая нагрузка составит 31,6%.
- С 1 мая 2024 года россияне смогут бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей через СБП. Размер переводов без комиссии другому человеку останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц.
- В Казани утвердили проект канатной дороги «Аэромост». Построить планируется три станции — у парка Горького, экстрим-парка «Урам» и у стадиона «Ак Барс Арена». Ожидается, что общее время в пути составит 10 минут 12 секунд.
- Парк авиакомпании Red Wings пополнился пассажирским самолетом Ту-214 с восстановленной летной годностью. Акт о приемке воздушного судна подписали в казанском аэропорту.
- С начала 2023 года в России зафиксировали 1 043 температурных рекорда. Из них 840 связаны с новыми максимумами температур воздух, 139 — с минимумами. Еще 63 случая — рекорды по количеству осадков.
- В Татарстане в новогоднюю ночь ожидается снег, в отдельных районах с метелью. Температуры воздуха опустятся до 14—19 градусов мороза. В начале 2024 года прогнозируется похолодание — температуры воздуха могут опуститься до -30 градусов.
- В Казани учредили нагрудный знак «Почетный работник системы образования». Вместе с ним будут вручать вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
- «Мәхәббәт» стало словом 2023 года в Татарстане. Его выбрали специалисты агентства «ПромРейтинг», опросив жителей республики. В топ-5 слов года также вошли матурлык (красота), тыныч (спокойствие), дуслык (дружба) и җиңү (победа).
- Филиал КФУ начал работать в Каире. Обучение 384 студентов ведется по трем образовательным программам: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация».
- Кабмин Татарстана утвердил план работы на следующий год. Так, например, на февраль запланировано утверждение величины минимального потребительского бюджета в целом по республике за IV квартал этого года. В марте обсудят утверждение реестра публичных приоритетов на 2024 год.
Ключевые события 673-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении отражены шесть атак штурмовых групп 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Ивановки и Синьковки в Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины около н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).
- На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ около Клещеевки и Андреевки. На Южно-Донецком — нанесено огневое поражение украинской живой силе у Новомихайловки.
- На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Работино и Вербового. На Херсонском направлении украинская сторона за сутки потеряла до 60 военнослужащих и четыре автомобиля.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета Су-25. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотника.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураПроисшествияЭкономикаФинансыНедвижимостьПромышленностьМашиностроение
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