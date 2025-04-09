Туристический сезон может пройти удачно при сохранении текущего курса рубля

Фото: Максим Платонов

Сохранение текущего курса рубля создаст благоприятные условия для предстоящего туристического сезона, заявил в интервью РИА «Новости» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

По его словам, в первом квартале текущего года цены на туры за рубеж снизились на 10—15%, что стимулирует россиян к активному приобретению путевок.

— Сейчас как раз тот момент, когда рубль находится на максимуме своей стоимости, и этим надо пользоваться, — отметил Кобищанов.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация на валютном рынке способствует росту спроса на зарубежный отдых среди российских туристов.

Напомним, что ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует рост туристического потока из России на морские курорты Турции на 10% в летнем сезоне 2025 года по сравнению с прошлым годом.



Матвей Гавриков