Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые за три года
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE упала ниже отметки $60 за баррель впервые с 8 февраля 2021 года, согласно данным торгов.
Напомним, что мировые цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд на фоне опасений замедления мировой экономики. Падение котировок вызвано мерами, принятыми президентом США Дональдом Трампом, включая введение новых пошлин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.