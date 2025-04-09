МВД поддержало инициативу по созданию парковок для самокатов

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон сообщил , что МВД России поддержало инициативу, выдвинутую им совместно с Сергеем Колуновым, касательно создания парковок для самокатов и урегулирования правил их использования.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В официальном ответе министерства подчеркнуто, что проблема действительно существует и готовность решать её отмечена на высшем уровне. МВД предложило ряд мер, направленных на наведение порядка в сфере использования СИМов:

установление четких обязанностей для пользователей самокатов и велосипедистов;

уточнение классификации транспортных средств (что считается СИМом, а что, например, мопедом);

определение разрешенных и запрещенных зон для передвижения;

обязательная регистрация СИМов и допуск к управлению только тех, кто готов соблюдать правила;

развитие инфраструктуры: создание велодорожек, парковок, сбор статистики по ДТП и постоянный мониторинг ситуации.

Особое внимание уделяется развитию городской инфраструктуры, чтобы улицы стали удобными и безопасными для всех участников движения — будь то пешеходы, велосипедисты, родители с колясками или пассажиры общественного транспорта.

МВД также предложило продолжить работу над данной инициативой в рамках «дорожной карты».



Напомним, что руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов рассказал о возможных мерах по снижению угрозы столкновения электросамокатов с пешеходами на тротуарах.

Матвей Гавриков